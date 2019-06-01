01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 843 milyon 841 bin kilovatsaatle 30 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 648 milyon 859 bin kilovatsaatle 5 Mayıs'ta gerçekleşti.
Mayısta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,68 artarak 23 milyar 585 milyon 440 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi de yüzde 3,19 artışla 23 milyar 776 milyon 116 bin kilovatsaate çıktı.
Elektrik üretiminin yüzde 12,32'si doğalgaz santrallerinden, yüzde 12,26'sı ithal kömür ve yüzde 16,96'sı yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 48,75'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 4,85 oldu. Kalan yüzde 4,86'lık kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.
ELEKTRİK İHRACATI YÜZDE 144 ARTTI
Türkiye'nin elektrik ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 52,64 azalarak, 136 milyon 683 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl mayısta 288 milyon 626 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.
Mayısta elektrik ihracatı da yüzde 144,12 artarak 327 milyon 360 bin kilovatsaate yükseldi. 2018 Mayıs'ta 134 milyon 95 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.
Öte yandan, nisan sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 89 bin 680 megavata ulaştı.
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