Elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isterken akıma kapılan çocuk öldü - ADANA

İsmetpaşa Mahallesi 51068. Sokak'taki evinin damında 14 gün önce elektrik tellerine takılan uçurtmasını demir çubukla almak isterken elektrik akımına kapılan Dilara Ünal (12),yaşam mücadelesini kaybetti.Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Cenazenin yarın Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.Dilara Ünal, 30 Nisan'da elektrik tellerine takılan uçurtmasını almaya çalışırken akıma kapılmıştı. Çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Aynı gün Adana İl Emniyet Müdürlüğü, yüksek gerilim hatlarına takılarak elektrik kesintisine yol açan uçurtmaların uçurulmasının yasaklandığını bildirmişti.

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