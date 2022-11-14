İşte, kuşlar tam olarak bu akım geçişini engelliyor! Yani, bir kuş her iki ayağını telin üzerine koyduğunda ortada elektriğin geçebileceği farklı bir madde yer almaz. Bu da kuşların çarpılmamasını sağlar.

Ancak diyelim ki kuşun bir ayağı telde, diğeri ise toprakta olsun. İşte, o zaman arada akım oluşur ve kuşlar çarpılır.