29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elektrik su ve doğalgaz faturası ertelenir mi? Faturalar 3 ay nasıl ertelenir? Sorusu en çok merak edilenler arasında. Koronavirüs sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayanlar geçmiş faturalarını yapılandırmak ve ya faturalarını ertelemek istiyor. Konuyla ilgili ayrıntılar yetkililerden geldi. İşte detaylar....
SU ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARI ERTELENDİ Mİ?
Yapılan açıklamaya göre Doğalgaz, Elektrik ve Su faturaları için herhangi bir erteleme an itibari ile yapılmayacak.
EPDK'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;
Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla bu konuda yetkili uzman kurul ve kurumlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır.Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemenin önceliği hem sektör çalışanlarının hem de tüketicilerimizin sağlığının korunmasıdır. Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonu da sağlanacaktır.Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" bütün vatandaşlarımızın sağlığı için hayata geçirilecek olan ve sınırlı süre için uygulanacak bir düzenlemedir. Vatandaşımızın aleyhine bir uygulama kesinlikle söz konusu değildir, olamaz ve böyle bir uygulamaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun izin vermesi de mümkün değildir.Kıyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir.
ELEKTRİK VE SU FATURALARI İÇİN ERTELEME VE YAPILANDIRMANIN YOLU
Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken, salgının ekonomik etkilerinin azaltılmasına yönelik atılan adımlardan biri de elektrik ve su faturalarına yönelik oldu. İki kritik düzenleme kapsamında konutlar ve kapatılan işletmeler için su faturalarının ertelenmesinin önü açılırken, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin geçmiş dönem alacaklarına yönelik ise yapılandırma uygulaması hayata geçirilecek.
SU FATURALARI 3 AY ERTELENEBİLİR Mİ?
Meclis'te kabul edilen düzenleme kapsamında belediyelere ve bağlı kuruluşlarına su faturası alacaklarına 3 ay boyunca erteleme yetkisi veriliyor.Söz konusu uygulama konutları ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerini kapsayacak.Su tüketimine bağlı alacaklar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere belediye meclislerinde alınan kararlar doğrultusunda ertelenebilecek.
ELEKTRİK BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILIR?
Elektrik tüketiminden kaynaklanan ve 1 Şubat 2020 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlar ile geçmişte yapılandırılmamış alacakların tamamı yapılandırılıyor. Eylül ayı sonuna kadar ilgili birimlere başvuru yapılması halinde ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek şartı ile söz konusu borçlar her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam 3 eşit taksite bölünecek.Ayrıca alacakların ödenen kısmına isabet eden ceza ve faizlerinden de vazgeçilecek.
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