Elektrikler ne zaman geklecek? sorusu bugün kesinti yaşanan bölgelerdeki vatandaşlar tarafından soruluyor. Bugün Sancaktepe, Sultangazi, Gündören, Sanayi Mahallesi, Avcılar, Başakşehir, Fatih olmak üzere pek çok ilçenin belirli bölgelerinde elektrik kesintisi meydana gelecek. BEDAŞ elektrik kesintisi listesinde, kesintilerle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Ayrıntlar haberimizde.

23 KASIM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

- SANCAKTEPE Mh., 6/3. Sk., 6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30722-18591)

- SANAYİ Mh., BAŞAKLI Sk., ÇARŞI Sk., GÜRBÜZ Sk., KAYALAR Sk., ORPAK Sk., ÖZNUR Sk., OZAN Sk., KAYIN Sk., KALE Sk., GAMZE Sk., SAKİN Sk., MİNE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30776-468-1)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1470. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30849-28031 TM)

- ÜNİVERSİTE Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., MANDIRA Sk., KOMİSER Sk., SELVİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30988-21146)

- SANAYİ Mh., DAVUTPAŞA Cd., BAŞAKLI Sk., ALBAY Sk., GÜLİSTAN Sk., SANCAKLI Cd., ŞEHİT ER ENGİN KARAGÖZ Sk., AVCILAR Cd., ÇİNÇİNDERE Cd., İMAR Sk., KALE Sk., ORPAK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30932-103)

- KAYABAŞI Mh., RABİA Cd., 75. YIL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30939-12615)

- KEMALPAŞA Mh., AĞA YOKUŞU Sk., AHMET SELAHATTİN Sk., DEFTER EMİNİ Sk., FEVZİYE Cd., GENÇTÜRK Cd., MAHMUDİYE ÇEŞMESİ Sk., MİMARBAŞI Sk., 18 SEKBANLAR Sk., SELİMPAŞA Sk., YEŞİLTULUMBA Sk., ŞİRVANİZADE Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 04:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31061-2815 TM)

- KOCATEPE Mh., AYDEDE Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31076-3370)

- BÜLBÜL Mh., TURAN Cd., ŞEHİT MUHTAR Mh., ANA ÇEŞMESİ Sk., TAKSİM AKARCASI Sk., ZAMBAK Sk., TAKSİM Cd., UTARİT Sk., TARLABAŞI Bul., İSTİKLAL Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., SIRASELVİLER Cd., GÜMÜŞSUYU Mh., ANIT Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31077-3233)

- ŞEHİT MUHTAR Mh., BEKAR Sk., HACI AHMET Sk., İMAM ADNAN Sk., İSTİKLAL Cd., KURABİYE Sk., MİS Sk., NANE Sk., SÜSLÜ SAKSI Sk., TARLABAŞI Bul., ZAMBAK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31078-3128)

- ŞEHİT MUHTAR Mh., BASMA TULUMBA Sk., FERİDİYE Cd., ÇORBACI Sk., DOLAPDERE TAKSİM Cd., TAKSİM FIRINI Sk., TARLABAŞI Bul., TURAN Cd., YOĞURTÇU FAİK Sk., KOCATEPE Mh., CAMBAZOĞLU Sk., TAKSİM ÇEŞMESİ Sk., ABDÜLHAK HAMİT Cd., AYDEDE Cd., ÇAYLAK Sk., ŞEHİT MUHTAR BEY Cd., LAMARTİN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31074-3832)

- DELİKLİKAYA Mh., CUMA Sk., SANDAL Sk., PLATO Sk., MÜRSEL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31095-27251)

- YAHYA KEMAL Mh., YAVUZ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 17:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31114-9771 T.M.)

- HARAÇÇI Mh., HACIMAŞLI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31139-29263-29091-28818-29667-28576-41631-29254-29895-29910-28488-29539-41533-29655-29405-29540-28257-29419-29440-29439-28563-29657-29586-28728-29585-28058-28140)

- YEŞİLBAYIR Mh., ŞİMŞİR Sk., YAPI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31148-20419, 22791, 27842, 20498, 99150)

- ÇAĞLAYAN Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31103-9119 T.M.)

- KİRAZLI Mh., BELEDİYE Cd., DOĞAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31113-31056)

- ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., MALİK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 18:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31155-20995, 27244)

- YAHYA KEMAL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31115-9771 T.M.)

- ÖMERLİ Mh., YAMAÇ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31130-20419)

- BEŞYOL Mh., 1.İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31135-12077)

- TAŞOLUK Mh., AKBABA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31166-41838)

- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31174-25022-25033)

- DÜĞMECİLER Mh., TAHTAMİNARE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31178-8849)

- ORTAMAHALLE Mh., SOY Sk., AKEL Sk., İBRAHİMAĞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31179-8872)

- DEFTERDAR Mh., ALPTEKİN Sk., GÜRDİNÇ Sk., DEĞİRMEN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31182-8887)

- NİŞANCI Mh., EYÜP NİŞANCA Cd., NAZIRAĞA YOKUŞU Sk., SARI SAMUR Sk., ÜZÜMBAĞİ Sk., 2.LEYLAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31187-8865)

- TOPÇULAR Mh., DEMİRKAPI Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31188-8718)

- FATİH Mh., HATBOYU Cd., YALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31121-11640)

- FATİH Mh., YALI Cd., MELTEM Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 14:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31122-11639)

- ÖMERLİ Mh., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., UÇURTMA Sk., ÜLFET Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31168-22750, 27088, 27119, 20556, 27401, 20299, 20956, 20909, 22706)

- ATATÜRK Mh., İNÖNÜ Cd., ULUBATLI HASAN Cd., SALI PAZARI Cd., HALKALI MERKEZ Mh., DEREBOYU Cd., BASIN EKSPRES Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 02:30-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31173-11283-11287-11282-11286-11507-99349-11263-11950-11418-11430-11811-12387)

- RAMİ YENİ Mh., KURU GIDA 1. Sk., KURU GIDA 2. Sk., KURU GIDA 5. Sk., KURU GIDA 4. Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31181-8530)

- KARAYOLLARI Mh., KEMALPAŞA Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31156-28005)

- TALATPAŞA Mh., TERASEVLER Sk., TERASEVLER2 Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31170-9372 T.M. )

- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31171-9372 T.M. )

- DEREAĞZI Mh., SERİNPINAR Cd., ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31185-22116)

- KAYABAŞI Mh., KAYAŞEHİR Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30936-12570)

- ÜNİVERSİTE Mh., SARIGÜL Sk., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30990-21318)

- ÜNİVERSİTE Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., BAĞLARİÇİ Cd., BAĞCI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30992-21508)

- ÜNİVERSİTE Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30993-21505)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., KAYALAR Sk., IHLAMUR Sk., PELİT Sk., KARADAL Sk., KIZILAĞAÇ Sk., KAVAKLI Sk., KÖKNAR Sk., SAVUR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31008-184)

- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31031-4699)

- DEMİRTAŞ Mh., BESTEKAR BASRİ Sk., DEVOĞLU YOKUŞU Sk., KALEM Sk., KANTARCILAR Cd., PAÇACI Sk., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., TAHTAKALE Mh., KAHVECİLER Sk., BALKAPANI Sk., TAHTAKALE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31060-2001 TM)

- ŞEHİT MUHTAR Mh., ZAMBAK Sk., MİS Sk., İSTİKLAL Cd., KURABİYE Sk., BEKAR Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., BÜYÜK PARMAKKAPI Sk., PEMBE ÇIKMAZI Sk., HASNUN GALİP Sk., KÜÇÜK PARMAK KAPI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31080-3631)

- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31086-3985)

- BEBEK Mh., CEVDETPAŞA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31087-3592)

- YEŞİLBAYIR Mh., YEŞİLBAYIR Cd., KULELİ Sk., HARMANLIK Cd., KARAÇAM Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31092-22077, 20704)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31048-9597 T.M.,9693 T.M.)

- ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31107-29050 TM)

- DÜĞMECİLER Mh., ÇÖVENCİ Sk., VEZİR TEKKE Cd., YUSUF EFENDİ ÇIKMAZI Sk., ALP Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31176-8026)

- CEVATPAŞA Mh., RAUF ORBAY Cd., FATİH SULTAN MEHMET Cd., ŞÜKRÜ KANATLI Cd., AMİRAL SADIK ALTICAN Cd., KAZIM KARABEKİR Cd., UZAY Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31177-8630)