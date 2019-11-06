İstanbul'da bugün elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ tarafından yayınlanan kesinti listesinde bir çok ilçe ve semt var. Elektrikler ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek? İşte 6 Kasım elektrik kesinti listesi

06 Kasım 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı

- NİNE HATUN Mh., 125. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29591-18008)

- FATİH Mh., 867. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29668-21625 DEPAR - 1)

- ÇAYIRDERE Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29617-25999)

- DEFTERDAR Mh., GÜLDALI Sk., SAVAKLAR Cd., MUHTAR ASIM NURYÜZ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29710-8868)

- ORTAMAHALLE Mh., İBRAHİMAĞA Cd., ATA Sk., SOY Sk., NAR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29707-8852)

- ORTAMAHALLE Mh., İBRAHİMAĞA Cd., SOY Sk., AKEL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29708-8872)

- NİŞANCI Mh., EYÜP NİŞANCA Cd., SARI SAMUR Sk., ÜZÜMBAĞİ Sk., 2.LEYLAK Sk., DAVUTAĞA Cd., NAZIRAĞA YOKUŞU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29709-8865)

- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29937-9456,9346,9372,9371 T.M.)

- İZZET PAŞA Mh., YENİ YOL Cd., GÜRÜN Cd., AVCI Sk., VEFA POYRAZ Cd., GÜL 3 Sk., RÜZGAR Sk., DENİZGÜLÜ Sk., KARDELEN Sk., ÇAM Sk., ARA Sk., FIRIN ARKASI Sk., LALE 1 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29945-9306 T.M.)

- KUŞTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29946-9306 T.M.)

- 75. YIL Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29953-28004 tm)

- SEYYİD ÖMER Mh., ALTIMERMER ÇIKMAZI Sk., ALTIMERMER Cd., ALYANAK Sk., DR. ŞÜKRÜBEY Sk., EVLİYA ATA Sk., HACI YUSUF Sk., MECİTBEY Sk., MİRALAY HASAN KAZIMBEY Sk., MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI Sk., RAİFPAŞA Sk., VANİ DERGAHI Sk., VANİ DERGAHI ÇIKMAZI Sk., VANİ DERGAHI ARALIĞI Sk., ZİKİRCİ Sk., ŞEYH HÜSAMETTİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29967-2262 TM)

- MOLLA GÜRANİ Mh., AKKOYUNLU Sk., KARAKEÇİLİ Sk., KARAKOYUNLU Sk., LÜTUFPAŞA Sk., OĞUZHAN Cd., SELİM SABİT Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ Sk., ŞAKRAK Sk., İBRAHİM MÜTEFERRİKA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29968-2134 TM)

- MERKEZ Mh., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29940-9451 T.M.)

- NENEHATUN Mh., ÖDÜL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29990-29097-29101)

- NURTEPE Mh., KARASU Sk., KİTLE Sk., KARADENİZ Sk., KARADUT Sk., ÇEŞME Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29938-9094 T.M.)

- EMNİYET EVLERİ Mh., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29939-9184 T.M.)

- MERKEZ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29941-9451 T.M.)

- TOPKAPI Mh., ADIVAR Sk., BİROL Sk., DR. NASIRBEY Sk., EMEK Sk., GÜLEÇ Sk., KÜRKÇÜ BOSTANI Sk., MOROVA Sk., TATLIPINAR Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29966-2138 TM)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1168. Sk., 1169. Sk., 1173. Sk., 1174. Sk., 1171. Sk., DOĞAN ARASLI Bul., ONDOKUZ MAYIS Bul., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., URFALILAR Cd., PAZARYOLU Cd., 877. Sk., 878. Sk., 879. Sk., 880. Sk., PINAR Mh., 1277. Sk., 1278. Sk., 1279. Sk., 1281. Sk., 1282. Sk., YENİKENT Mh., 667. Sk., 669. Sk., 670. Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., DOĞAN ARASLI Bul., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., AŞIK ŞENLİK Cd., 604. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 681. Sk., 682. Sk., 683. Sk., 710. Sk., SULTANİYE Mh., 659. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 616. Sk., 618. Sk., 623. Sk., 624. Sk., SIDIKA CEBECİOĞLU Sk., 350. Sk., 349. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30001-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913 22984 20890 20187 22228 21825 22267 22713 20930 21758 27232 21397 21584 21376 22356 22907)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30199-29924 tm)

- YEŞİLKÖY Mh., ALİŞAN YEDİBAŞLAR Sk., BADEMLİ Sk., BOSTAN Sk., ÇEKMECE Cd., GEÇİCİ LALE Sk., İNCİ ÇİÇEĞİ Sk., İSTASYON Cd., MURAT CANKAT Sk., MÜRVETLİ Sk., NURTOPU Sk., OSMAN GÜRER Sk., SAİT KESLER Sk., SEYİT ALİ Sk., YEŞİLBAHÇE Sk., YEŞİLKÖY İSKELE Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30270-1097)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1168. Sk., 1169. Sk., 1171. Sk., 1173. Sk., 1174. Sk., DOĞAN ARASLI Bul., ONDOKUZ MAYIS Bul., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., URFALILAR Cd., PAZARYOLU Cd., 877. Sk., 878. Sk., 879. Sk., 880. Sk., PINAR Mh., 1277. Sk., 1278. Sk., 1279. Sk., 1280. Sk., 1281. Sk., 1282. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 06:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30005-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789 20394 21628 27498 22913 22984)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., NEZİH BARUT Cd., PAZARTÜRK Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., ATA Sk., BARIŞ Sk., NİSA Sk., ŞELALE Cd., EBRU Sk., 3. Cd., ANADOLU Cd., 2. Cd., 1. Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında ORHAN GAZİ Mh., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., 1646. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30006-20318 20317 20497 20631 20988 22980 20985 20986 20987 22359 22627 22626 27131 27823 20850 20849 20851 20853 20852 20864 20856 21845 20855 20854 22291 22950 22951 22952)

- HÜRRİYET Mh., ATATÜRK Cd., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30061-31230)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1285. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30041-28085 tm)

- SANAYİ Mh., BAŞAKLI Sk., GÜVENÇ Sk., GÜRBÜZ Sk., KALE Sk., OZAN Sk., ÖZNUR Sk., SANCAKLI Cd., ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS Cd., ÖZBORAN Sk., ORPAK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30067-406-1-2)

- TEVFİKBEY Mh., 20 TEMMUZ Cd., PAZAR YOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30081-11969)

- TAHTAKALE Mh., AKASYA Sk., YUNUS Sk., ÇALIKUŞU Sk., ÖZPINAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30082-11735)

- HALASKARGAZİ Mh., HALASKARGAZİ Cd., SÜLEYMAN NAZİF Sk., VALİ KONAĞI Cd., ZAFER Sk., HARBİYE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ALTIN Sk., MİM KEMAL ÖKE Cd., PROF. DR. FEYZİ FEYZİOĞLU Sk., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30116-3398)

- 19 MAYIS Mh., BÜYÜKDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30118-3681)

- TEVFİKBEY Mh., 20 TEMMUZ Cd., PAZAR YOLU Sk., 1.MALAZGİRT Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30083-11509)

- MEŞRUTİYET Mh., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30113-3101)

- HALASKARGAZİ Mh., BAHTİYAR Sk., ITIR Sk., HALASKARGAZİ Cd., KUYUMCU İRFAN Sk., RUMELİ Cd., SÜLEYMAN NAZİF Sk., ŞAFAK Sk., VALİ KONAĞI Cd., ZAFER Sk., MEŞRUTİYET Mh., RUMELİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30115-3916)

- HARBİYE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ALTIN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30117-3323)

- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., BÜYÜKDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30119-3898)

- 19 MAYIS Mh., DERE Sk., KÜÇÜK BAHÇE Sk., MEŞRUTİYET Mh., SAMANYOLU Sk., MATBAACI OSMANBEY Sk., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30111-3972)

- BÜYÜK ÇAVUŞLU Mh., FEN ÇIKMAZI Sk., ÇAVUŞOĞLU Cd., MERSİNAĞACI Sk., BAYINDIR Sk., KOCAYEMİŞ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30131-25024-26005)

- HÜRRİYET Mh., ŞENCAN Sk., IŞIK Sk., FİLİBE Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30059-31655)

- MEŞRUTİYET Mh., EBE KIZI ÇIKMAZI Sk., EBE KIZI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30108-3820)

- HÜRRİYET Mh., KURTULUŞ Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., ATATÜRK Cd., MEŞE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30060-31137)

- MEŞRUTİYET Mh., MATBAACI OSMANBEY Sk., DERE Sk., SAMANYOLU Sk., KODAMAN Sk., EBE KIZI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30110-3823)

- MEŞRUTİYET Mh., EBE KIZI Sk., HACI MANSUR Sk., HALASKARGAZİ Cd., MATBAACI OSMANBEY Sk., RUMELİ Cd., SAMANYOLU Sk., ŞAİR NİGAR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30112-3130)

- SANCAKTEPE Mh., ABDULLAH AKBULUT Cd., MEVLANA CELALEDDİN RUMİ Cd., HÜSEYİN GÜVENİR Sk., DERGAH Sk., KIBRIS Sk., HÜSNÜ ALBAYRAK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30142-25083)

- HALASKARGAZİ Mh., HALASKARGAZİ Cd., RUMELİ Cd., ŞAFAK Sk., MEŞRUTİYET Mh., RUMELİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30114-3634)

- MEŞRUTİYET Mh., DERE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30109-3172)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30186-4250-4171)

- YEŞİLKENT Mh., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30197-22278)

- YEŞİLKENT Mh., 1953. Sk., 1880. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30202-22283)

- YEŞİLKENT Mh., 1894. Sk., 1891. Sk., 1864. Sk., 1895. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30209-27024)

- YEŞİLKENT Mh., 1889. Sk., 1865. Sk., 1866. Sk., HACI BAYRAM VELİ Cd., MEHTERÇEŞME Mh., HACI BAYRAM VELİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30211-27029)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30187-4052-4227)

- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30190-22438)

- YUNUS EMRE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30192-28001 tm)

- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30193-22454)

- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30194-21393)

- MERKEZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30196-28605 TM)

- YEŞİLKENT Mh., NAZIM HİKMET Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30200-22279)

- MEHTERÇEŞME Mh., 1880. Sk., 1878. Sk., 1887. Sk., 1885. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30205-21192)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., YUNUS EMRE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:50-15:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30258-28170)

- SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30248-24198 24132 24355 24283 24477 )

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ATATÜRK Mh., YUNUS EMRE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30253-28433)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., YUNUS EMRE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:50-13:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30257-29371)

- HİCRET Mh., BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ATATÜRK Mh., BOLLUCA Mh., YUNUS EMRE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-04:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30260-28802-29527-28153-29526-29525-29414-29695-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29733-28331-30504-29524-41615-28679-29519-29993-28793-28170-29864-29371-28433)

- YEŞİLKÖY Mh., AHMET İHSAN Sk., BESTEKAR İZZET EFENDİ Sk., ÇEKMECE Cd., DERVİŞ MANİZADE Sk., HİLMİ NAİLİ Sk., KAZIM SİLİVRİLİ Sk., MAHİR GÜRLEK Sk., ŞABAN ACAR Sk., UÇAN Sk., ZİYA ERDEM Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30269-1011)

- HÜRRİYET Mh., İSPİR Cd., BEYKOZ Cd., İSTİKLAL Cd., KAVAKLI Cd., KAVAKLI Mh., 600. Cd., GEMLİK Cd., BİLGEHAN Sk., MÜGE Sk., ORTAKÖY Mh., MİLLET BAHÇE Cd., MERA Cd., SALİHBEY Sk., YENİ Mh., 1 KASIM Cd., CEMİL Sk., YİRİK ÇAYIRI Sk., ÖZKAN Sk., YİĞİT Sk., ECEM Sk., ÇİZGİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30274-25971-25581-25875-25988-26029-25833-25893-25656-25527-25683-26368-26037-26570-26000-25001-25557-25279-25003-25571)