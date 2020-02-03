AA

Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 28,8 azalarak 40 milyon 606 bin 430 dolara düştü.

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu.

AA muhabirinin dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, 2018'de Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 1 milyar 389 milyon 296 bin kilovatsaat elektrik alındı. Geçen yıl ise aynı ülkelerden alınan elektrik miktarı yüzde 33 azalarak 930 milyon 920 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik ithalatına 2018'de 57 milyon 30 bin 872 dolar ödenirken, geçen yıl bu rakam yüzde 28,8 azalarak 40 milyon 606 bin 430 dolara geriledi. Geçen yıl elektrik ithalatı için en yüksek miktar, 8 milyon 372 bin 119 dolar ile aralık ayında ödendi. Bu ayda Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'dan 181 milyon 786 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi.

EN FAZLA ELEKTRİK İTHALATI BULGARİSTAN'DAN

Geçen yıl en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 619 milyon 122 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 27 milyon 256 bin 807 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Gürcistan, Yunanistan, Azerbaycan ve Çekya takip etti.

Gürcistan'dan alınan elektriğin miktarı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 71 milyon 838 bin kilovatsaat azalarak 168 milyon 119 bin kilovatsaate düştü. Bu ithalat için Gürcistan'a 6 milyon 484 bin 184 dolar ödendi.

Söz konusu dönemde, Yunanistan'dan 82 milyon 37 bin, Azerbaycan'dan 61 milyon 348 bin ve Çekya'dan 294 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Yunanistan'a 3 milyon 678 bin 630 dolar, Azerbaycan'a 3 milyon 174 bin 35 dolar ve Çekya'ya ise 12 bin 774 dolar ödeme yapıldı.