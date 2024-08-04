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        Haberler Gündem Güncel Elektrik hattı kazısından tarih çıktı | Son dakika haberleri

        Elektrik hattı kazısından tarih çıktı

        Batman'da elektrik hattı yenileme çalışmaları sırasında tarihi objeler bulundu. Objeler incelemeye alınırken, bölgede kazı çalışmaları durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:48
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          Batman merkeze bağlı Huzur Mahallesi'nde İluh İtfaiye Şubesi ile demir yolu arasındaki alanda, 10 gün önce enerji şirketi tarafından elektrik hatlarının yenilenmesi için kazı çalışması başlatıldı.

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          Çalışmalar sırasında tarihi önemi olabileceği düşünülen bazı objeler bulundu.

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          Bulunan objeler, Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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          İlk incelemede objelerin, İluh Mahallesi'nde daha önce tespit edilen ve kentsel yapıların altında kalan İluh Höyük'te bulunan kalıntılarla benzerlik gösterdiği, bazılarının da neolitik döneme ait olabileceği tespit edildi.

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          Bölgede kazı çalışmaları durdurulurken, bulunan objelerin detaylı incelemeye alındığı öğrenildi.

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