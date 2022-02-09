Elektrik faturaları düzenlemesi ne zaman ve nasıl olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik faturalarına ilişkin gelen şikayetleri önemsediklerini belirtti.

Hamza Dağ, NTV canlı yayınında elektrik faturalarına ilişkin beklenen düzenlemeyle ilgili olarak "Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Topyekun hem sınırın yükseltilmesi olur hem de vergiyle ilgili durumlar olabilir hem de sübvanse durumuyla ilgili olabilir. Bu bütçe ile birlikte değerlendirme yapılacak bir pozisyon. Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili olarak "Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.