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Hakkari'de elektrik arıza ekibi çığ tehlikesi atlattı!

Hakkari'de elektrik arıza ekibi çığ tehlikesi atlattı. Korku dolu anlar cep telefonu ile görüntülendi

Giriş: 03.02.2023 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
Hakkari'de korkulu anlar kameralar böyle yansıdı! Çığ düştü ve... - En son haberler
Elektrik arıza ekibi çığ tehlikesi atlattı!
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İHA

Hakkari'de Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, çığ tehlikesi atlattı. Korku dolu anlar cep telefonu ile görüntülendi.

İHA'nın haberine göre kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışında kapanan ve kar araçlarının da kullanılamadığı yollarda yaya olarak ilerleyen ekipler, karlı yamaçları aşarak arıza bölgelerine ulaşıyor.

Yaptıkları çalışmaları cep telefonu ile görüntüleyen ekipler, bir taraftan çığ diğer taraftan ise kurt tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor.

Fırtınalı havada bile yüksek rakımlı bölgelere çıkan ekipler, son olarak çığ tehlikesi atlattı. Panik anları ise cep telefonu ile görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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