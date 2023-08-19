Elektrik akımına kapılan Yusuf öldü!
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki Yusuf Bağlan, 23 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Mersin'de olay, Tarsus ilçesinde yaşandı. Bolatlı Mahallesi'ndeki ikamette 28 Temmuz'da elektrik akımına kapılması sonucu yaralanan Yusuf Bağlan (13), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ELEKTRİK KONTAĞINDAN AKIMA KAPILMIŞTI
AA'da yer alan habere göre ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, mahalledeki mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi. Evlerinin balkonunda elektrik kontağı nedeniyle akıma kapılan Bağlan, yaralanmıştı.