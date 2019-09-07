Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Killik Mahallesi´nde meydana geldi. Alim Balkan, iddiaya göre üzüm kurutmak için hazırlanan bandırma suyuna konulmak üzere hazırlanan sıvı yağ ile suyu matkapla karıştırmak istedi. Suyla temas eden matkabın elektrik kaçırması sonucu, Balkan akıma kapılarak yığıldı. Yanında bulunan babası Ramazan Balkan (60),matkabın fişini prizden çıkartırken, Alim Balkan olay yerinde hayatını kaybetti. Balkan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.