Elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - ŞANLIURFA

Alınan bilgiye göre, Kaynakbaşı Mahallesi'ndeki evlerinde oyun oynadığı sırada su ısıtıcısına dokunan Yağmur Soyğan akıma kapıldı.Ağır yaralanan Soyğan, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Soyğan’ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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