Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedellerinin Tahakkuk veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik" ile ilgili kamuoyunda yanlış bir algı oluşabileceğini kaydetti.
Yönetmelikteki detayları açıklayan Çeçen, "Fatura erteleme ve tahsil edilemeyen bedellere ilişkin finansman maliyeti uygulaması, afet durumunda genel hayata etkili olacak şekilde zarar gören ve oturulamaz hale gelen yerlerde geçerli olacak. Yönetmelikte görüleceği üzere afetten doğacak zararın doğrudan binaları, tesisleri ve altyapıları etkilemesi gerekmektedir. Bundan dolayı salgın hastalık halinin ilgili yönetmelik ve kanun kapsamında belirtilen afet hallerinden sayılamayacağı belirtilmiştir. Bu durum ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu Kovid-19 sürecini kapsamamaktadır." ifadelerini kullandı.
Çeçen, söz konusu yönetmeliğin 1'inci maddesinde ilgili afetlerin açıkça belirtildiğini anımsatarak, ertelemenin hayata geçirilebilmesi için deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerin söz konusu olması gerektiğini belirtti.
Fiziksel yapılara hasar verici nitelikte jeolojik, meteorolojik ve toprak altı faaliyetlerden kaynaklanan afet türlerinin bu kapsama girdiğini vurgulayan Çeçen, "Oysa salgın hastalık fiziksel yapılara değil halk sağlığına zarar veren bir mücbir sebep halidir." değerlendirmesinde bulundu.
1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN NORMAL SÜREÇ İŞLEYECEK
Çeçen, ilgili yönetmelik kapsamında olası afet durumlarında tedarik şirketlerinin faturadan kaynaklı finansman maliyetinin gecikme zammını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanlığı tarafından karar verilebileceğini anımsatarak, şöyle devam etti:
"1 Temmuz’dan itibaren normalleşme sürecine geçilerek, mevzuatta yer alan ve geçici olarak durdurulan düzenlemelerin uygulamasına kalınan yerden devam edilecek. Bu sebeple tüketicilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına tüketime ilişkin bildirimlerini takip etmeleri son derece önemli. Elektrik dağıtım sektörü olarak, Kovid-19 döneminde planlı kesintileri askıya alarak, vatandaşın temel ihtiyacı olan elektrik hizmetine ulaşması için var gücümüzle çalıştık. Normalleşme süreciyle, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti için yatırımlarımız kaldığı yerden devam edecek. Kovid-19 salgınının hayatımızı etkilediği süreçte, hayati önem taşıyan sektörümüz tüm önlemlerini alarak 7/24 çalışma esasına dayanarak hizmet verdi. Bu süreçte sağlık kuruluşlarımıza öncelik vererek elektrik ihtiyaçlarının olası arızalardan etkilenmeksizin ivedilikle karşılanması için çalışma arkadaşlarımızla birlikte emek verdik. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz elektrik erişimi için özellikle şebekelerimizi yenileyerek hizmet kalitemizi daha da yukarı taşıyacağız."
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