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Oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz pazar günü fotoğrafçı arkadaşı Cüneyt Akeroğlu ile buluştu. İkiliye Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken de eşlik etti. Keyifli bir gün geçiren ekip, uzun uzun sohbet etti.

Ardından Sangu, Akeroğlu ile birlikte verdikleri pozu, "Benim balım geldi" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

ELÇİN SANGU'YA 3 MİLYONLUK ŞOK!

Öte yandan eski menajeri Başay Okay'ın, oyuncu Elçin Sangu'ya haksız yere sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla 100 bin dolar cezai şart parası istemi ve mahrum bırakılan kazançtan olan payının belirlenmesi için açtığı tazminat davasına bilirkişi raporu gelmişti. Bilirkişi raporunda, Elçin Sangu'nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtilmişti.

Duruşmanın ardından konuşan Başay Okay, "Bu davanın asıl değeri yasal faizlerle birlikte 3,5 milyondan bile fazladır" demişti.

Avukatı aracılığıyla daha önce iddialara cevap veren Elçin Sangu ise söylenenlerin kurgu olduğunu ifade etmişti.