İspanya La Liga'nın 8. haftasında Elche ile Mallorca karşı karşıya geldi. İki kırmızı kartın çıktığı mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Mallorca'da eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi, 12. dakikada penaltı atışından yararlanamazken, ev sahibi Elche 15. dakikada Ezequiel Ponce'nin golüyle 1-0 öne geçti.

GOLÜ ATTI, KIZARDI

Elche 61. dakikada Lucas Boye'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Maçın başında penaltı kaçıran Muriqi, 71'de kazanılan penaltıyı bu kez filelerle buluşturup skora dengeyi getirdi: 1-1.

Kosovalı forvet, 85. dakikada ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından son sıradaki Elche puanını 2'ye çıkarırken, 12. basamaktaki Mallorca ise 9 puana yükseldi.