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Elche - Barcelona: 0-4 (MAÇ SONUCU)

İspanya La Liga'da lider Barcelona, 27. haftada konuk olduğu lig sonuncusu Elche'yi 4-0 mağlup etti. Barça'ya üç puanı getiren golleri Lewandowski (2), Ansu Fati ve Ferran Torres kaydetti. Katalan devi bu sonuçla takipçisi Real Madrid'le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 15'e çıkardı.

Giriş: 02.04.2023 - 01:09 | Güncelleme: ABONE OL
Elche - Barcelona: 0-4 (MAÇ SONUCU)
AA

İspanya La Liga'nın 27. haftasında lider Barcelona, lig sonuncusu Elche'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski (Dk. 20 ve 66), Ansu Fati (Dk. 56) ve Ferran Torres (Dk. 70) attı.

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Polonyalı forvet Lewandowski, 1 aydan fazla süren gol sessizliğini Elche karşısında bozdu.

Lewandowski İspanyol ligindeki toplam gol sayısını 18'e çıkartırken, en yakın takipçisi Enes Ünal'ın (Getafe) 13 golü bulunuyor.

Diğer yandan 71 puanla liderliğini daha da sağlamlaştıran Barcelona, ikinci sırada bulunan ve bir maçı eksik olan Real Madrid ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı.

Elche ise 13 puanla son sırada yer alıyor.

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