Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski (Dk. 20 ve 66), Ansu Fati (Dk. 56) ve Ferran Torres (Dk. 70) attı.

Diğer yandan 71 puanla liderliğini daha da sağlamlaştıran Barcelona, ikinci sırada bulunan ve bir maçı eksik olan Real Madrid ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı.