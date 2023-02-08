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Elbistan’da 41 saat sonra enkazdan çıkardılar

Depremin ardından bölgeye giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, toplam 5 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti

Giriş: 08.02.2023 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
Elbistan’da 41 saat sonra enkazdan çıkardılar
İHA

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından afet bölgesine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ikinci gününde 2 cankurtaran itfaiye arama kurtarma ekipleri gece saatlerinde 3 kişiyi daha yaralı olarak kurtardı. Ekipler son depremzedeyi 41 saat sonra çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Şu ana kadar 5 depremzedeyi canlı olarak enkaz altından çıkaran ekiplere Düzce'den 13 kişilik itfaiye ekibi daha takviye olarak gönderildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 22 kişilik ekibi ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürecek.

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