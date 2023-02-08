İHA

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından afet bölgesine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ikinci gününde 2 cankurtaran itfaiye arama kurtarma ekipleri gece saatlerinde 3 kişiyi daha yaralı olarak kurtardı. Ekipler son depremzedeyi 41 saat sonra çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Şu ana kadar 5 depremzedeyi canlı olarak enkaz altından çıkaran ekiplere Düzce'den 13 kişilik itfaiye ekibi daha takviye olarak gönderildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 22 kişilik ekibi ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürecek.