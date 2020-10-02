Elbistan'da Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan laboratuvar sayesinde çevre ilçelerde yaşayanların test sonuçlarındaki gecikmeler ortadan kaldırılmış olacak.Başhekim Prof. Dr. Alptekin Yasım, kullanıma hazır hale getirilen laboratuvar sayesinde hızlı sonuç alınacağını belirtti.
Test yaptıranların daha kısa süre içerisinde sonuca ulaşacağını ifade eden Yasım, şunları söyledi."İlimizde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet vermekte olan koronavirüs testlerinin yapıldığı PCR laboratuvarına ek olarak Elbistan Devlet Hastanesinde de PCR laboratuvarı kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli izinlerin verilmesinin ardından il sağlık müdürlüğü tarafından planlamalar yapılmış, hastanede yer tahsisi sağlanarak sağlık personeli ve uzman hekimlerin eğitimleri tamamlanmıştır.İlimizdeki 3'üncü PCR laboratuvarı artık hizmet vermeye hazır hale gelmiştir. Kurulan bu laboratuvar sayesinde Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerindeki daha önce il merkezine gönderilen PCR testlerinin Elbistan Devlet Hastanesinde yapılması sağlanacaktır. Bu sayede il merkezine giden ve uzun zaman kaybına neden olan gecikmeler ortadan kalkmış olacak. Hastanemize açılan bu laboratuvar sayesinde kuzey ilçelerdeki ulaşım ve coğrafi şartlar da göz önüne alındığında gereksiz zaman kayıpları ortadan kaldırılmış olacaktır. PCR laboratuvarının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!