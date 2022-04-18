Elbiseleri alınıp, yarı çıplak halde geri itildiler

AA

Kırklareli'nde ormanlık alanda yarı çıplak halde 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesinde sürdürdüğü devriye faaliyetinde ormanlık alanda yarı çıplak halde düzensiz göçmenlerin olduğunu fark etti. Ekipler Suriye, Afganistan, Fas, Tunus ve İran uyruklu 84 düzensiz göçmeni yakaladı.

EŞYALARI VE ELBİSELERİ ALINMIŞ

Düzensiz göçmenlerin bazılarının soğuk havadan üstlerine çuval ve poşet geçirerek korunmaya çalıştıkları görüldü. Göçmenlerin ifadelerinde, Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini burada sınır güçleri tarafından değerli eşyaları ve elbiseleri alınarak yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldıklarını ileri sürdükleri aktarıldı.

Aynı bölgede yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Afganistan, Suriye, Fas, Tunus ve İran uyruklu 103 kişinin daha yurda kaçak yollardan girdikleri belirlendi.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.