Elbise alışverişinde doğru bedeni bulmak için 6 adım!
Bir mağazaya girip bedeninizi bulmak için elbiselerin arasında gezinmek çok sinir bozucu olabilir. Bununla birlikte, çoğu mağazada elbise bedenleri farklı olsa da ölçülerinizi bildiğiniz sürece hangi bedenlerin sizin için en uygun olduğunu bulmakta sorun yaşamazsınız. İşte, sizin için bedeninizi doğru şekilde ölçmenizi sağlayacak pratik bir rehber!
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Giyim alışverişi yaparken doğru bedeni bulmak bazen zor olabilir. Özellikle elbise ölçülerinde çeşidine bağlı olarak ölçüler çok değiştiğinden doğru bedeni almak zorlaşabilir. Haberimizde sizin için elbise bedeninizi nasıl bulabileceğinize dair bilgileri derledik. İşte, beden ölçümü ve dikkat edebileceğiniz diğer detaylar...
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1. GÖĞÜS ÖLÇÜSÜNÜ ALMAK
İşe ilk olarak göğsünüzü ölçerek başlayabilirsiniz. Doğru ölçüyü almak için göğsünüzün en dolu kısmını ölçmeniz gerekiyor. Mezuranızı kollarınızın altından geçirerek ölçmelisiniz. Ancak çok sıkı tutmamalısınız, göğüs banttan fırlarsa yanlış ölçüler alabilirsiniz bu da elbisenizin tam olarak oturmamasına sebep olabilir.
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2. BELİ ÖLÇMEK
Belini ölçmek için herhangi bir tarafa doğru eğilerek doğal kıvrımınızı bulmalısınız. Kıvrım yerinde, mezuranın biraz gevşek olduğundan emin olarak belinizin etrafını ölçebilirsiniz. Ayrıca göbek deliğinden 5 santimetre yukarıda ölçerek de bel ölçünüzü bulabilirsiniz.
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3. KALÇA ÖLÇMEK
Kalçalarını ölçmek için ayaklarınızı yan yana koyarak ayakta durabilirsiniz. Kalçanın ve poponun en dolgun kısmını ölçmelisiniz, yani genellikle kasık ile göbek deliğinin ortasında kalan kısımdır. Ayrıca yine elinizdeki mezuranızı biraz gevşek tutmanız iyi olabilir, böylece elbise boyutunuz üzerinize çok küçük kalmaz.
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4. BEDEN TABLOSUNA BAKMAK
Elbisede doğru ölçüye ulaşmak için bir beden tablosuna bakmanız gerekebilir. Beden tabloları belirli ölçü aralıklara uygun ölçüleri kodlayarak insanlara o kalıplara uygun beden ölçüleri sağlar. Bu sebeple beden tablosunu temel bir kılavuz olarak kullanabilirsiniz.
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Özellikle internetten sipariş verirken ölçüleriniz iki boyut arasında kaldıysa büyük olan bedeni almanız daha iyi olabilir. Bunun yanı sıra Avrupa bedenlerine bakıyorsan Amerikan bedenlerini Avrupa bedenlerine dönüştüren bu tabloya göz atmanız iyi olabilir.
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5. BEDEN HARFLERİNİ DÖNÜŞTÜRMEK
Bedeninizi bulmak için sayıları harflere dönüştürebilirsiniz. Bazı mağazalar tipik 34, 36, 38, 40 ölçülerini kullanmaz. Bunun yerine XS, S, M, L gibi harfleri kullanır o yüzden bu harfleri çevirebilirsiniz.
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Avrupa ölçülerinde; 34 Beden XS, 36 Beden S, 38 Beden M, 40 Beden L, 42 Beden XL, 44 Beden XXL'dir. Mağazaya bağlı olarak boyutlar değişiklik gösterse de genellikle bu şekilde ölçülendirilir.
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6. ÖLÇÜLERLE BEDENİ KONTROL ETMEK
Konu elbise olduğunda birçok mağaza ve marka kendi beden ölçülerine göre çalışır. Bu sebeple ölçülerinizi öğrendikten sonra girdiğiniz mağazalarda ölçülerinize bakarak oradaki bedeninizi bulabilirsiniz. Ölçülerinizin hangi bedene denk geldiğini bulmak için kıyafet etiketine bakabilirsiniz.
Kaynak: Wiki How
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