3. KALÇA ÖLÇMEK

Kalçalarını ölçmek için ayaklarınızı yan yana koyarak ayakta durabilirsiniz. Kalçanın ve poponun en dolgun kısmını ölçmelisiniz, yani genellikle kasık ile göbek deliğinin ortasında kalan kısımdır. Ayrıca yine elinizdeki mezuranızı biraz gevşek tutmanız iyi olabilir, böylece elbise boyutunuz üzerinize çok küçük kalmaz.