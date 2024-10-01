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        Haberler Spor Futbol Elazığspor'dan flaş Mourinho paylaşımı! - Futbol Haberleri

        Elazığspor'dan flaş Mourinho paylaşımı!

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Elazığspor'un Jose Mourinho paylaşımı viral oldu. Elazığspor, Mourinho paylaşımında "Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:11
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        Elazığspor'dan Mourinho paylaşımı!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki hakem tepkisi gündem olmuştu. Jose Mourinho maçtaki bir pozisyonu dizüstü bilgisayarında açıp yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne koymuştu. Hakem Cihan Aydın bu hareketi sonrası Mourinho'yu sarı kartla cezalandırmıştı.

        ELAZIĞSPOR'DAN PAYLAŞIM

        Portekizli teknik adam için son olarak 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Elazığspor'dan paylaşım geldi.

        Elazığspor, Mourinho'nun Antalyaspor maçında kameranın önüne diz üstü bilgisayarını koyduğu anları paylaştı. Mourinho'nun diz üstü bilgisayarında ise Elazığspor takım fotoğrafı yer aldı.

        Elazığspor, bu paylaşımında, "Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile." ifadelerini kullandı.

        İşte o paylaşım:

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