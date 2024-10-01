Elazığspor'dan flaş Mourinho paylaşımı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki hakem tepkisi gündem olmuştu. Jose Mourinho maçtaki bir pozisyonu dizüstü bilgisayarında açıp yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne koymuştu. Hakem Cihan Aydın bu hareketi sonrası Mourinho'yu sarı kartla cezalandırmıştı.

ELAZIĞSPOR'DAN PAYLAŞIM

Portekizli teknik adam için son olarak 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Elazığspor'dan paylaşım geldi.

Elazığspor, Mourinho'nun Antalyaspor maçında kameranın önüne diz üstü bilgisayarını koyduğu anları paylaştı. Mourinho'nun diz üstü bilgisayarında ise Elazığspor takım fotoğrafı yer aldı.

Elazığspor, bu paylaşımında, "Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: