Elazığlı terzi pepinodan hünnapa çeşit çeşit meyve yetiştiriyor

Kentte 43 yıldır terzilik yapan, 2 çocuk babası 57 yaşındaki Avcı, merkeze bağlı Doğankuş köyünde, babasından yadigar arazide 7 yıl önce hobi amaçlı meyve üretimi yapmaya karar verdi.
Memleketinde olmayan ürünleri yetiştirmek isteyen Avcı, internet üzerinden yaptığı araştırmalarla farklı iller ve ülkelerde yetişen goji berry, aronya, hünnap, kivi, hambeles, yenidünya, enginar, dağ çileği, Trabzon kirazı, güz zeytini, kaymak ağacı, pepino gibi ürünlerin tohum ve fidelerine ulaşarak, deneme amaçlı üretime başladı.
İşinden arta kalan zamanlarını bahçesinde geçiren Avcı, ürettiği ürünlerle çevresindekilere de örnek oldu.
Avcı'nın hedefi, büyük ilgi gören bu ürünlerin üretimini artırarak, ticaretini yapmak.
- "Elazığ yöresinde olmayan ürünleri yetiştirmeye çalışıyorum"
Cahit Avcı, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana toprağa ve doğaya ilgisinin olduğunu söyledi.
Babasından kalan araziyi onun hatırası olarak yenilediğini dile getiren Avcı, hobi olarak başladığı bu çalışmada 50'nin üzerinde meyve ile sebze çeşidi ürettiğini aktardı.
Avcı, "Daha çok Elazığ yöresinde olmayan ürünleri yetiştirmeye çalışıyorum. Sağlık açısından faydalı olan ürünlere öncelik veriyorum. Yetiştirdiğim bu ürünlerin eşime dostuma da faydası oluyor. Aileme de sağlık açısından katkıda bulunuyorum. Organik ürünler yetiştirmeye çalışıyorum." dedi.
Bahçesinde üreteceği ürünleri önce iyi bir şekilde araştırıp, yetiştirme şartlarını öğrendiğini anlatan Avcı, şimdiye kadar üzerinde çalıştığı bütün meyve ve sebzeleri bahçesinde yetiştirmeyi başardığını ifade ederek, "Bahçemde hünnap başta olmak üzere goji berry, aronya, yaban mersini, kivi, hambeles, yenidünya, enginar, dağ çileği, Trabzon kirazı, güz zeytini, kaymak ağacı, pepino, zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden nane gibi birçok ürün var." diye konuştu.
- "Sağlık açısından burası bana çok iyi geliyor"
"Benim toprağa karşı bir sevdam var. Boş bulduğum tüm vaktimi gelip bahçemde değerlendiriyorum. 43 yıldır terzilik yapıyorum. İçeride insan bunalıyor. Sağlık açsısından burası bana çok iyi geliyor." ifadesini kullanan Avcı, farklı ülkelerde ve zor şartlarda yetişen ürünleri memleketine adapte etmeye çalıştığını kaydetti.
Avcı, ürünleri herkese tattırdığını, onları üretime teşvik ettiğini anlatarak, yetiştirdiği ürünleri çoğaltarak kazanç elde etmek de istediğini vurguladı.
- "Herkese bahçe işine yönelmesini tavsiye ediyorum"
En çok hünnap, goji berry gibi ürünlerin ilgi gördüğünü dile getiren Avcı, tıbbi aromatik bitkilere de önem verdiğini aktardı.
Avcı, "Bu ürünler günümüzde sağlık açısından önemli. İnsanların en önemli varlığı sağlıktır. Bende olan ürünleri eşime dostuma aktarmak istiyorum. Herkese bahçe işine yönelmesini tavsiye ediyorum. Hayat doğada. Bahçesinde üretim yapmak isteyenlere tohum veririm. İmkanım olduğunda fidesini veririm. Herkes toprakla ilgilensin. Doğaya açılsınlar." görüşünü paylaştı.
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