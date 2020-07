Elazığlı kadınlar kick boks yaparak hem korunmayı öğreniyor hem de stres atıyor

AA

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kollarına üye yaklaşık 50 kadın, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakup Kılıç Spor Salonu'nda şiddet ve karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı savunmayı öğreniyor.Haftada 3 gün eğitim alan kadınlar, öğrendiği karma dövüş, yumruk, tekme ve güreş kombinasyondan oluşan teknikler ile yaşayabilecekleri taciz, şiddet, kapkaç ve gasp gibi olaylara karşı kendilerini savunabilmeyi amaçlıyor.Aldıkları eğitimler ile kick boks sporunun inceliklerini ve vuruş tekniklerini öğrenen kadınlar, bu spor sayesinde hem fiziksel güçlerini artırıp, olası bir fiziksel saldırıda neler yapabileceklerini öğreniyor hem de stres atarak daha sağlıklı kalabiliyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kadın sporcular gruplara bölünerek hijyen kuralları çerçevesinde eğitimlerini yürütüyor.- "Her yaş grubundan 50’yi aşkın bayan sporcumuz var"Kick boks antrenörü Zelal Şengül, AA muhabirine, son zamanlarda kadınların kick boksa ilgi duyduğunu anlattı.Bu sporu en iyi şekilde yapmak için çaba sarf ettiklerini kaydeden Şengül, "Her yaş grubundan 50’yi aşkın bayan sporcumuz var. Onlar ile çalışıyoruz, şu an bu şekilde daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz. Bir bayan antrenör olarak bayanların bu sporu yapabileceğini görmelerini sağlıyorum." dedi.- "Şiddet herkesin başına gelebilecek bir durum"Son zamanlarda kadına şiddet olaylarının arttığını, bunun da onları savunma sporlarını öğrenmeye yönelttiğini belirten Şengül, "Şiddet herkesin başına gelebilecek bir durum. Buradan dışarı çıktığımızda bile saldırıya uğrayabileceğimiz bir hayatta yaşıyoruz. Bu sporu kadınlara sadece savunmaya yönelik öğretiyoruz, kendilerini korumalarını artırdığımız için öz güvenleri de artıyor.' diye konuştu.Kick boks öğrenen kadınların öz güveninin arttığını vurgulayan Şengül, "Bayanlarımız kendilerini korumanın yanı sıra stres atma, güzel zaman geçirmek ve fiziklerini geliştirmek için de salona geliyor. O yüzden kick boks çok şiddete meyilli bir branşmış gibi ön yargısı olmasın. Kadınlar buraya sadece savunma öğrenmeye ve spor yapmaya yönelik geliyor. " ifadelerini kullandı.- "Amacımız kimseye şiddet uygulamak değil"Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan da birçok iş grubundan arkadaşı ile hem spor yaptıklarını hem de savunmayı öğrendiklerini söyledi.Bu sayede yaşayabilecekleri olumsuz durumlarda kendilerini savunabileceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Amacımız kimseye şiddet uygulamak değil. Çünkü insanların birbirine sabır göstermediği, agresif hareketler yaptığı dönemdeyiz. O yüzden hem karşılaşabileceğimiz gasp, hırsızlık gibi durumlar karşısında kendimizi savunabilmek hem de fiziksel aktive için kick boks öğreniyoruz."- "Kick boks sayesinde kendime güvenim arttı"Kursa katılan Sümeyye Şimşek da arkadaşlarının tavsiyesi ile geldiği kick boks sporunu sevdiğini belirterek, "Arkadaşım bana güzel bir spor olduğunu stres için iyi geldiğini söyledi ben de stresimi dağıtmak için geldim. Çokta memnunum. Bu sporu herkese önermemin sebebi kick boks sayesinde kendime güvenim arttı. Dışarıda uğradığım haksız bir durumda kendimi koruyabilecek öz güvene sahip olduğumuz düşünüyorum." diye konuştu.