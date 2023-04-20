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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Giriş: 20.04.2023 - 19:41 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
İHA

Kaza, Elazığ-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Büyük idaresindeki 16 DM 376 plakalı hafif ticari araç ile 62 AH 535 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Arkadan gelen 23 EB 565 plakalı otomobil sürücü ise kazaya karışmamak için manevra yaptığı sırada 42 DUM 82 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Nihat Büyük yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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