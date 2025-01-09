Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Elazığ’da yoğun sis; görüş mesafesi düştü - Güncel haberler

        Yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

        Elazığ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 23:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 23:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kent merkezinde akşam saatlerinde hava sıcaklığı düştü, etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sisten kaynaklı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek trafikte ilerlerken, Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülebileceği uyarısı yapıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Elazığ
        #elazığ haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Fenerbahçe kupada rahat kazandı!
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        Brezilya'da uçak kazası: pilot hayatını kaybetti
        Brezilya'da uçak kazası: pilot hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki!
        Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki!
        Alman politikacıya "sabun pastalı" protesto
        Alman politikacıya "sabun pastalı" protesto
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Nükleer tesiste hava savunma tatbikatı
        Nükleer tesiste hava savunma tatbikatı
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        İngiliz dizisinin tanıtımında yer aldı
        24 saat geçmeden katili yakalandı
        24 saat geçmeden katili yakalandı
        Tahliye edilen kişi sayısı 200 bine yükseldi
        Tahliye edilen kişi sayısı 200 bine yükseldi
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor!
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        "Herkes kırmızı kart bulunduracak"
        Adıyaman'da kaza: 4 ölü, 4 yaralı
        Adıyaman'da kaza: 4 ölü, 4 yaralı
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        "Doğurganlığı artırmak için ulusal eylem planı hazırlanacak"
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Ailesinden ilk açıklama
        Ailesinden ilk açıklama
        Ziyech çıkmazı!
        Ziyech çıkmazı!
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Ada ülkesi "devlet" statüsünü yitirebilir
        Habertürk Anasayfa