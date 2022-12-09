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Elazığ’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Giriş: 09.12.2022 - 23:09 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
İHA

Kaza, merkez Sürsürü Mahallesi Şehit Coşkun Göl Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.U. idaresindeki 62 AAF 99 plakalı minibüs ile M.F.F. idaresindeki 23 ACH 243 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi hafif yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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