İHA'nın haberine göre, Elazığ'ın Poyraz köyünde bir besi ahırından 9 adet angus türü besi danası yükleme esnasında kaçtı. Haber verilmesi üzerinde arama çalışması başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 adet danayı buldu. Hayvanların sahibi yakalanamayan 5'ini arazide vurup keserken, 2’sini sağ olarak yakaladı.

Olumsuz hava şartları ve havanın kararmasından dolayı kayıp 2 hayvanın arama çalışmalarının ise yarın devam edileceği bildirildi.