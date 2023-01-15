Kardan kapanan 84 köy yoluna ulaşılamıyor

DHA

Elazığ´da kar yağışı ve tipi nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların 28´i ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. 84 köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor

Elazığ´da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 14, Sivrice'de 43, Karakoçan'da 20, Palu'da 16, Keban'da 7, Kovancılar'da 6, Maden'de 5 ve Baskil ilçesinde 1 köy yolu olmak üzere 112 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla merkezdeki 10, Sivrice'deki 17 ve Baskil ilçesindeki 1 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı 84 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.