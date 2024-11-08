Elazığ'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem korkuttu
AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre Elazığ'da deprem oldu. Elazığ'ın merkezinde saat 17.04'te 5 büyüklüğündeki depremin derinliği 16 km olarak duyuruldu. Deprem Batman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş ve çevre illerden hissedildi. İşte Elazığ depremine ilişkin detaylar
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Son dakika haberine göre Elazığ’da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, 5.0 büyüklüğündeki deprem saat 17.04’te 16 kilometre derinlikte meydana geldi.
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AFAD DEPREMİ DUYURDU
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Elazığ'da yaşanan depremin ayrıntıları şu şekilde;
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2024-11-08
Saat:17:04:00 TSİ
Enlem:38.61944 N
Boylam:39.68667 E
Derinlik:16.22 km
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler de öğrenilebiliyor.
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