Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Elazığ´da 4 bin 462 bina ağır hasarlı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ´da devam eden hasar tespit çalışmalarında, incelenen 19 bin 609 binadan 4 bin 462´sinin ağır hasarlı olduğu belirlendi

Giriş: 05.03.2023 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ´da 4 bin 462 bina ağır hasarlı
Elazığ´da 4 bin 462 bina ağır hasarlı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ´da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, hasar alan konutların tespit çalışmalarında, il genelinde bugüne kadar 19 bin 609 konutta inceleme yapıldı.

İncelenen binaların 4 bin 462´sinin ağır hasarlı, 54´ünün acil yıkılacak, 409´unun orta hasarlı, 6 bin 116´sının az hasarlı, 8 bin 568´inin de hasarsız olduğu tespit edildi.

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama
"İsrail askerleri sınırı 1 metre kadar ihlal etti"
Ahşap malzeme toplamak için çıktığı çatıdan düştü
Ahşap malzeme toplamak için çıktığı çatıdan düştü
Bodrum'da fırtına etkili oldu
Bodrum'da fırtına etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.