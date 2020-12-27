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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 23.08 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriye göre de depremin büyüklüğü 3.7 olarak gösterilirken, derinliğin 5 kilometre olduğu belirtildi.

Bugün merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem Diyarbakır ve çevre ilçelerde de hissedilmişti.