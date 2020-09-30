Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 05.40 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Deprem kent merkezinde hissedildi.