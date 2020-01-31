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AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ ve Malatya'da valilik emrine 7'şer milyon lira olmak üzere toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 58 milyon 642 bin 922 lira, SMS sisteminde 27 milyon 827 bin 740 lira olmak üzere toplam 86 milyon 470 bin 662 lira yardım toplamıştır. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 148 bin 297 öğün, Malatya'da 64 bin 400 öğün olmak üzere toplam 212 bin 697 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir."
39 BİN 460 BİNANIN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
Açıklamada, bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 22, toplamda ise 1659 artçı deprem meydana geldiği ve tamamlanan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 45 vatandaşın enkazdan sağ olarak kurtarıldığı, 41 vatandaşın da hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Bölgede deprem nedeniyle hastaneye başvuran 1607 vatandaştan 1561'i taburcu edilirken 4'ü yoğun bakım olmak üzere 46 kişinin tedavisinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, hasar tespiti tamamlanan 39 bin 460 bina içerisinde 584'ünün yıkıldığı 6 bin 845'inin ise ağır hasarlı olduğu bildirildi.
Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:
"Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta şu ana kadar incelenen 39 bin 460 binadan 584'ünün yıkıldığı, 6 bin 845'inin ağır hasar aldığı, 1207'sinin orta ve 14 bin 389'unun az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 235 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 14 bin 317 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir."
Depremzedelere yapılan yardımların AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilmektedir." hatırlatması yapıldı.
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