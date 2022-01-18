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Elazığ ve Diyarbakır'da okullar tatil oldu mu? 19 Ocak 2022 Bugün Elazığ ve Diyarbakır'da okul tatil mi, kar tatili açıklaması var mı?

Elazığ ve Diyarbakır'da okullar tatil mi? 19 Ocak 2022 bugün Elazığ'da ve Diyarbakır'da okul var mı?

Bugün okullar tatil mi sorusu öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin gündeminden düşmüyor. Ülkenin dört bir yanında hava sıcakları düşmeye başladı, akıllara kar tatili olacak mı sorusu geldi. Yarıyıl tatili için geri sayım başlamışken en çok merak edilen bir diğer konuda bir süredir yoğun kar yağışının etkisi altında olan Elazığ ve Diyarbakır'da bugün okul olup olmayacağı oldu. Elazığ ve Diyarbakır'da bugün okullar tatil mi? 19 Ocak 2022 yarın Elazığ'da ve Diyarbakır'da okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?

18.01.2022 - 17:19 | Güncelleme: GÜNDEM

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu raporlarına göre 19 Ocak Çarşamba günü Elazığ'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceye, Diyarbakır'da ise sıfırın altında 14 dereceye kadar gerileyecek olması öğrencilerin ve öğretmenlerin yarın Diyarbakır ve Elazığ'da okullar tatil mi sorusunu araştırmasına neden oldu. Bilindiği gibi okullarda kar tatili kararları her ilin valiliği ya da o ile bağlı herhangi bir ilçenin kaymakamlığı tarafından yapılıyor. İşte 19 Ocak Çarşamba Diyarbakır ve Elazığ valiliklerinden kar tatili açıklaması geldi mi sorusunun cevabı 

  • 19 OCAK ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini gösterdi.

    Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması ve olası buzlanmalara karşı hazırlıklarını tamamladı.

    Ekipler kentin birçok noktasında tuzlama çalışması yürüttü.

    Trafik ekipleri de sürücüleri olası kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

     

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da etkili olması bekleniyor.

    Bu nedenle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

    Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

  • 19 OCAK DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, okulların kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

     

    Konuya ilişkin Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diyarbakır’ımız il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, eğitime bir gün süre ile ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarımızdan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerimiz, 19 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklar” ifadelerine yer verdi.

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