Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu raporlarına göre 19 Ocak Çarşamba günü Elazığ'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceye, Diyarbakır'da ise sıfırın altında 14 dereceye kadar gerileyecek olması öğrencilerin ve öğretmenlerin yarın Diyarbakır ve Elazığ'da okullar tatil mi sorusunu araştırmasına neden oldu. Bilindiği gibi okullarda kar tatili kararları her ilin valiliği ya da o ile bağlı herhangi bir ilçenin kaymakamlığı tarafından yapılıyor. İşte 19 Ocak Çarşamba Diyarbakır ve Elazığ valiliklerinden kar tatili açıklaması geldi mi sorusunun cevabı