Elazığ ve Batman'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yağışa rağmen dışarı çıktı

AA

Elazığ'da etkisini gösteren yağış ve gök gürültüsüne rağmen Ramazan Bayramı'nın ilk gününde park ve bahçelerde zaman geçiren yaşlılar, yürüyüş yaptı, banklarda dinlendi, jimnastik aletleriyle spor yaptı.

Ara ara duran bazen de etkisini artıran yağışa yakalanan yaşlılar, çatı altlarına sığındı.

70 yaşındaki Sadrettin Can, salgın nedeniyle bu yıl çocuklarından ve sevdiklerinden ayrı bir bayram geçirdiklerini belirtti.

Yakınları ile telefonda görüştükten sonra temiz hava almak için dışarı çıktığını ifade eden Can, "Yağmur kesilince parka geldim. 4 çocuğum da

il dışında yaşıyor. Onlarla telefonla görüştüm, o şekilde bayramlaştık." dedi.

Abdullah Ersoy ise bu bayramı sevdiklerinden ayrı geçirdikleri için biraz hüzünlü olduklarını dile getirdi.

Devletin bugüne özel yaşlılara sokağa çıkma serbestliği tanıdığı için fırsattan istifade dışarı çıktığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Evden çıktım, parkın etrafında gezip manzarayı izledim, sonra yürüyüş yaptım, sonra jimnastik hareketleri yaptım. Bayramımız buruk geçiyor, önceki bayramlardaki heyecan yok. Ancak sokağa çıkma yasağı bir yandan da iyi oldu bizler için, her şeyden önemlisi sağlığımız. Sokağa çıkma yasağını tasvip ediyorum, inşallah bu salgını bir an önce atlatırız."

Eşiyle birlikte parkta yürüyüşe çıkan Sadık Kaya da, yağmura rağmen güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Yağmur dinince parkta gezmeye çıktık. Tekrar başlayınca kulübenin altına sığındık, yağmur dinince eve gideceğiz." diye konuştu.

- Batman

Batman’da da havanın yağışlı olması nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar şemsiyelerle dolaşırken, yakınları ve akranlarıyla ayak üstü sohbet ettiler.

Reşat Güney (69),dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak "Koronavirüs gerçekten çok zor bir hastalık. Allah herkese yardım etsin. Dışarı çıkıp yürüyüş yaptım." dedi.

İbrahim Gümüş de (71),sokağa çıktığı için rahatladığını dile getirerek, "Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hüzünlü bir bayram geçiriyoruz. Gelen giden olmayınca biraz hüzünlendik. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması bizim için iyi oldu. Torunlarımızla da telefonla görüntülü görüşerek bayramlaştık. Birbirimize gidip gelemedik." ifadelerini kullandı.