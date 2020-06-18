Elazığ Valisi Erkaya Yırık göreve başladı

AA

Yırık, Valilikte yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.Valilik görevine atandığı Elazığ'ın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Yırık, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve TOKİ vasıtasıyla yıkılan evlerin yeniden inşası, kırılan gönüllerin yeniden onarılması için büyük çalışmalar yapılıyor. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.Yırık, Elazığ'a, milletvekili, belediye başkanı, muhtar, kanaat önderi ve vatandaşlarla güzel hizmetler bırakmak için yoğun çaba sarf edeceğini söyledi.- "Elazığ'da inşallah dokunulmadık gönül bırakmayacağız"Şimdiye kadar yaptığı bütün çalışmaların vatandaş odaklı olduğunu dile getiren Yırık, şunları kaydetti:"Valilik, sorumluluk duygusuyla yapılan bir vazifedir. Hiçbir zaman yanılmadığımızı, bu aziz millete yapılan tüm hizmetlerin hem ilahi hem de insani noktasında karşılığını aldığımızı şükürler olsun gördük. Elazığ'da inşallah dokunulmadık gönül bırakmayacağız. Bu çalışmayı yaparken de Elazığ'ın mükemmel yetişmiş vatanperver bürokratlarını bu noktada kendimize yardımcı olarak göreceğiz.