02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ Valiliği vatandaşları bilgilendirmek için broşür hazırladı
- "Birlik içinde el ele" başlıklı broşürde, depremde zarar gören binaların durumu, hasar tespit çalışmaları ile depremzedelere yapılacak yardım ve destekler yer aldı
Elazığ Valiliği, depremde zarar gören binaların durumu, hasar tespit çalışmaları ile depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin broşür hazırladı.
"Birlik içinde el ele" başlıklı broşürde yer alan bilgilere göre, Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin Elazığ'a verdiği hasarı ortaya çıkarmak için hasar tespit komisyonu ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar 10 günde tamamlanacak.
Depremden zarar gören vatandaşlar için Elazığ merkez ve Sivrice ilçesine geçici konaklama merkezi (konteyner) yapım çalışmaları devam ediyor.
- Depremzedelere ayni yardım, hibe ve kredi desteği verilecek
Hasar tespitleri sonucunda yıkık veya ağır hasarlı olduğu tespit edilen bağımsız bölümde oturan ev sahiplerine 11 bin lira, kiracıya 5 bin lira, konutunun orta hasarlı olduğu tespit edilen ev sahibine yapısını güçlendirmesi için 5 bin lirası hibe, kiracıya ise 2 bin 500 lirası hibe olmak üzere 27 bin lira faizsiz güçlendirme kredisi verilecek.
Az hasarlı olarak tespit edilen bağımsız bölümlerde fiilen ikamet edenlere AFAD hibe ödemesi, il ve ilçe merkezinde ikamet eden ve evlerindeki eşyaları çıkartamayanlara sosyal yardımlaşma vakfınca 30 bin lira hibe, kırsal mahalle ve köylerde ikamet eden ve eşyalarını çıkartamayanlara da 5 bin lira hibe ödenecek.
AFAD ayrıca ağır hasarlı konutlar için 20 yıl vadeli, ilk 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl eşit taksitle faizsiz, orta hasarlı konutlar için 10 yıl vadeli, ilk 2 yıl ödemesiz ve 8 yıl eşit taksitle faizsiz geri ödeme imkanı bulunan kredi verecek.
Broşürde ayrıca DASK, hasarlı binalar ve yıkım süreçlerine ilişkin bilgiler yer aldı.
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