ELAZIĞ, TUNCELİ VE ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ, Tunceli ve Erzincan'da 13 Ocak 2022 Perşembe gününe ilişkin bir kar tatili kararı alınmadı. Üç ilin Valilikleri ve Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

TUNCELİ OVACIK'TA EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ...

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün (12 Ocak 2021 Çarşamba) ara verildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.