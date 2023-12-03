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        Haberler Yaşam Elazığ sis denizinde kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

        Elazığ sis denizinde kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

        Sabah saatlerinde etkili olan ve yer yer görüş mesafesini 3 metreye kadar indiren sis, güneşin de yüzünü göstermesiyle birlikte tarihi Harput Mahallesi'nde eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Kent merkezi sis denizinde kaybolurken, dron ile çekilen görüntüler görsel şölen oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:32
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          Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sis ve pus, Elazığ’da etkisini gösterdi.

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          Sabah saatlerinde kent merkezinde görüş mesafesini 3 metreye kadar düşüren sis, bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde kısmen etkili oldu.

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          Güneşin de yüzünü göstermesiyle birlikte tarihi Harput Mahallesi ortaya çıkarken, kent merkezi ise sis denizinde kayboldu.

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          Dron ile havadan görüntülenen sis, Harput Mahallesi'nden şehre bakışta görsel şölen oluşturdu.

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          Bazı vatandaşlar Harput'a çıkarak manzarayı izledi ve cep telefonları ile kaydetti.

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          Manzaranın çok güzel olduğunu belirten Hatice Yıkılmaz, "Kalkınca baktım ve her yerin sis olduğunu gördüm. Kesin Harput'tan görünüyordur dedim ve genelde öyle oluyor. Tahmin ettiğim gibi çıktı. Elazığ sis altında kalmış. Her zaman bunu yakalamak mümkün olmuyor. O yüzden ben de görmek istedim. Sosyal medya uygulamalarım olmadığı için kendi gözlerimle gördüm" dedi.

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