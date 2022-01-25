Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde yaklaşık 2 yıldır görev yapan, Hava Muhabere Teğmen Abdullah Yağır geçirdiği kalp krizi sonucu 31 yaşında hayatını kaybetti. Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre Yağır’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı, Ankara’dan memleketi Elazığ’a getirildi. Hava Muhabere Teğmen Abdullah Yağır için, Elazığ Merkez HZ. Ali Camiinde öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Elazığ Valisi DR. Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Teğmen Abdullah Yağır’ın hamile eşi, Esra Yağır ise güçlükle ayakta durarak, gözyaşları içinde eşini son yolculuğuna uğurladı

Merhum Teğmen Yağır'ın yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği ve yakın bir tarihte çocuk bekledikleri öğrenildi.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Teğmen Abdullah Yağır’ın naaşı merkeze bağlı Sütlüce köyünde defnedildi.