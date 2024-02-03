Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de korkutan depremler! 3 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün paylaşılıyor. 3 Şubat Cumartesi günü Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem oldu. İşte 3 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi için her gün güncelleniyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. 3 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de korkutan depremler meydana geldi. İşte 3 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
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3 ŞUBAT DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
3 Şubat Cumartesi günü Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de deprem meydana geldi.
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ELAZIĞ 3.9 İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre saat 04:17'de Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kahramanmaraş Türkoğlu'nda saat 04:35'tw 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
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HAKKARI 4.1 İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Hakkari Çukurova saat 06:09'da 4.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
3 ŞUBAT 2024 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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