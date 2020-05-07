Elazığ'ın kanyonları baharın renkleriyle büyülüyor

AA

Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarındaki Saklıkapı kanyonu ile Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Karaleylek kanyonu, karstik oluşumları, mağaraları, kuş popülasyonu, kendine has flora ve faunasıyla hayranlık uyandırıyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen kanyonlar, tarihi mekanları ve doğal güzellikleri ile ilgi gören Elazığ'ın turizm potansiyelini artırdı.

Yer altı sularının meydana getirdiği akarsuyun 4,5 kilometrelik Saklıkapı kanyonundan geçerek Keban Baraj Gölü'ne dökülmesi ile oluşan yürüyüş parkuru, AA ekibince görüntülendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçeye giriş çıkışa kısıtlama getirilmesi nedeniyle ziyarete izin verilmeyen, doğal sit alanı olarak tescil işlemlerinin sürdüğü kanyonlar, salgının sona ermesinin ardından doğaseverleri ağırlayacak.

- "Turizm çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz"

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım öncülüğünde ilde turizme yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Coğrafi anlamda geçen yıl keşfedilen, 45 milyon yıllık Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının il ve ilçenin turizmine büyük zenginlik kattığını ifade eden Murat, "Şu an ülke olarak koronavirüsle mücadele çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor ancak biz ilçemizle alakalı turizm çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

İlçedeki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları ile Mar Ahron Manastırı, Tomisa Kalesi, Körpınar Höyüğü, köprüler, karstik mağaralar, tarihi yerleşim alanları, kayısı bahçeleri ve 118 kilometrelik Karakaya Baraj Gölü sahilinin görülmeye değer olduğuna işaret eden Murat, tüm bu güzelliklerin salgının sona ermesiyle gezilebileceğini aktardı.

Murat, Saklıkapı'dan akan suyun yürüyüş yapacaklara eşsiz bir deneyim sunacağını dile getirdi.

Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayarak yer yer yarım metreye kadar daralan genişliği, 200 metreye varan yüksekliği ile 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı kanyonunun ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunduğunu aktaran Murat, şunları kaydetti:

"İlkbaharda yaptığımız incelemede vadi tabanı boyunca yer altı sularının oluşturduğu akarsuyun kanyondan geçtiğini gördük. Sadece ilkbahar aylarında görülebilen bu durum kanyona dünyada eşi ve benzeri olmayan bir güzellik katıyor. Doğa ve macera tutkunlarının eşsiz karstik oluşumların arasında akarsu içerisinde yürüyüş yapma imkanı bulacağı Saklıkapı, bu özelliğiyle ziyaretçilerine dünyada eşi ve benzeri olmayan farklı bir deneyim sunacak."

- "Ziyarete açılmasını doğa tutkunları sabırsızlıkla bekliyor"

Kanyonu ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi için bazı noktalarda doğal oluşumu bozmadan yeni düzenlemeler yaptıklarını belirten Murat, tekneyle ulaşımın daha kolay sağlanması için iki kanyona iskele kazandırılması amacıyla İl Özel İdaresi tarafından ihale yapıldığını, yer tahsisinin gerçekleştirildiğini anlattı.

Murat, şöyle konuştu:

"Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarımız doğal güzellikleri ile Fırat Nehri üzerinde adeta bir inci gibi konumlanmış bulunuyor. Elazığ Valiliği koordinesinde kanyonların tam yer tespitini yaptırarak, tescillenmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Ülkenin önemli turizm merkezleri arasında yer alacağına inandığımız kanyonların ziyarete açılmasını doğa ve macera tutkunlarımız sabırsızlıkla bekliyor. Kovid-19 salgınının sona ermesinin ardından herkesi ilçemizdeki bu nadide güzellikleri görmeye davet ediyorum."