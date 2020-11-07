Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden B. Elazığ İl Özel İdare'de 8 kişi korona virüse yakalandı. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Elazığ il Özel idare S.K. Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Dört oyuncumuz ve ekibimizden dört çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanlarımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır” denildi.

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