Elazığ İl Özel İdare: 74 - UNI Gyor: 67

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Nikola Perlic, Josip Mkulic (Hırvatistan), Xhelal Mumini (Kosova)

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 5, Morgan 19, Pulliam 19, Nisa Yalçın 2, Razheva 13, Brych 8, Nur Nihan Dabakoğlu 4, Melike Yalçınkaya 4

UNI Gyor: McDonald 27, Varga 4, Nagy 4, Weninger 10, Oroszova 7, Torok 6, Dombai 3, Markovic 6

1. Periyot: 28-23

Devre: 40-37

3. Periyot: 59-48