Elazığ İl Özel İdare: 62 - PAOK: 58

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Mlosav Kaludjerovic (Karadağ), Suzana Vujicic (Karadağ)

Elazığ İl Özel İdare: Hatice Sönmez 2, Morgan 20, Pulliam 11, Nisa Yalçın 2, Razheva 16, Toure 8, Melike Yalçınkaya 3, Nuran Tutsak, Hanna Brych, Nihan Dabakoğlu

PAOK: Hollivay 9, Stanley 16, Chairistanidou 2, Makitalo 3, Pavlopoulou 16, Karlafti 10, Stojiljkovic 2, Kilazidou, Katsamouri,

1. Periyot: 23-13

Devre: 43-27

3. Periyot: 53-44

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Eylül Perşembe günü yine Elazığ'da oynanacak.