Elazığ İl Özel İdare: 46 - Fenerbahçe Safiport: 105

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Serdar Saraç, İzel Deniz Pehlivan

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 4, Morgan 5, Esma Çelen Türk, Pulliam 15, Nisa Yalçın, Razheva 11, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Melike Yalçınkaya 6

Fenerbahçe Safiport: Sabally 15, Bazoukou 13, Manolya Kurtulmuş 12, Olcay Çakır Turgut 4, Thomas 19, Şerife Alperi Onar 12, Williams 6, Tuğçe Canıtez 20, Banu Şimşek 4, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 14-25

Devre: 23 - 55

3. Periyot: 36 - 81