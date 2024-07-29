Elazığ Harput, Bitlis Tatvan turistik tren seferi başlıyor

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Seyahat severlerin ve kültür turizm tutkunlarının gözdesi Turistik Tatvan treni kalkıyor. Gazeteciler, öğrenciler, akademisyenler, seyahat sevenler bu trende seyahat edecek.

Ankara Tatvan turistik seferi 6 Ağustos tarihinde hareket edecek. Tren Elazığ ve Bitlis’in tarihi ve kültürünü keşfetmek için yola çıkacak. Turizmin canlandırılmasından tarihi mekanların tanıtımına, sanatın çeşitli alanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Bitlis Valisi Ömer Karaömeroğlu, "Tatvan, tarihi ve doğal güzellikleriyle büyük bir turistik potansiyele sahip. Turistik Tatvan Treni, bu potansiyeli daha geniş kitlelere tanıtacak ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Misafirlerimizi bekliyoruz." dedi. REKLAM

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da "bölge turizmi açısından büyük bir öneme sahip turistik tren seferleri sayesinde Elazığ kültürü ve tarihi de tanıtılmış olacaktır" dedi. Şerifoğulları, Harput’un her karışıyla tarihi bir hazine olduğunu belirterek, "Tarihin bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle, tarihi değerlerimizi koruma ve tanıtma sorumluluğumuz var" açıklamasında bulundu. Fotoğraflar: AA