Atatürk heykeline taşla saldırmıştı!
Elazığ'da, kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline taşla saldıran H.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor
Elazığ'da olay, dün öğleden sonra Gazi Caddesi'nde bulunan eski öğretmenevi önünde meydana geldi. Buradaki Atatürk heykeline çıkan H.K., heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı.
ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ
İHA'da yer alan habere göre çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
POLİS GÖZALTINA ALDI
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.