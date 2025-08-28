7 yaşındaki Meryem'i eşek öldürdü!
Elazığ'da, kaçan eşeğin yuları boynuna dolanan ve 800 metre sürüklenen 7 yaşındaki Meryem Doğan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Elazığ'da yürek yakan olay, 24 Ağustos'ta merkeze bağlı Yürekli köyünde meydana geldi. İddiaya göre; 7 yaşındaki Meryem Doğan, dedesinin isteğiyle evdeki eşeği suya götürmek için dışarı çıktı.
EŞEĞİN YULARI BOYNUNA DOLANDI
DHA'daki habere göre bu sırada eşek bir anda ürkerek kaçmaya başladı. Kaçan eşeğin yuları, Doğan'ın boynuna dolandı ve o şekilde 800 metre boyunca sürüklendi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Doğan'ı fark eden yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Meryem Doğan kurtarılamadı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Meryem Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.